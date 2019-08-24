ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترودو وزيلينسكي يناقشان هاتفيا تعزيز السلام والأمن في أوكرانيا

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:14 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
أ ش أ
أجرى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الليلة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ناقش خلاله معه الموقف الأمني في المنطقة وتعزيز السلام والأمن في أوكرانيا.

وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء الليلة أن رئيس الوزراء ترودو هنأ الرئيس الأوكراني على نجاح حزبه في الانتخابات البرلمانية الأوكرانية الأخيرة وعلى الثقة التي عبر عنها الشعب الأوكراني في طريق الإصلاح الطموح للرئيس زيلنسكي، مؤكدا من جديد دعم كندا الثابت لأوكرانيا.

كما ناقش رئيس الوزراء الكندي والرئيس الأوكراني الوضع الأمني في المنطقة والأهمية الأساسية لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. واتفق ترودو وزيلينسكي على ضرورة احترام سيادة القانو ، وتنفيذ اتفاق مينسك ، والتقدم المحرز في إطار نورماندي لحماية وتعزيز السلام والأمن في أوكرانيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا الوضع في أوكرانيا وتفعيل صيغة النورماندي

ترودو: كندا ستظل بجانب أوكرانيا في مواجهة التدخل الروسي

الكرملين: الاتصال الهاتفي بين بوتين وزيلينسكي كان برجماتيًا

ترودو يناقش مع جونسون هاتفيا العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري

الحكاية فيها إن.. نتنياهو يزور أوكرانيا كأول زعيم أجنبي بعهد زيلنسكي

رئيس أوكرانيا يثني على الموقف الكندي تجاه عودة روسيا لمجموعة السبع الكبار

ترشيحاتنا

دينا الشربينى ببطن مكشوف مع عمرو دياب فى فرح بالساحل الشمالى.. فيديو

فتاوي تشغل الأذهان.. أمين الفتوى يجيب عن حقيقة وجود أفعال تحجب الرزق.. وحكم قبول الهدية من شخص ماله حرام.. والإفتاء: يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات التي تعالج المرضى الفقراء

العثور على طفل لقيط بالفيوم تحرسه الكلاب الضالة

أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 23-8 -2019

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يطير فى الهواء بحفله فى الساحل الشمالى.. صور

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

هاني شاكر يتألق فى حفله بمحكى القلعة.. صور