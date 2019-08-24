كوبري القبة تستغيث من تعديات الباعة الجائلين

أرسل حسن مصطفى ، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار التعديات على منطقة كوبرى القبة



وأوضح "حسن مصطفى " أن منطقة كوبرى القبة بالقرب من محطة المترو تعاني من تعديات الباعة الجائلين و تعديات المحلات التجارية ،. ما يفسد المظهر الحضاري.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.