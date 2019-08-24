أهالى أبو طالب بالمرج: نعانى من تكسير الطرق وانتشار القمامة

أرسل أحمد علام، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار القمامة بصفة مستمرة بحى المرج التابع لمحافظة القاهرة



وأوضح أن منطقة ميدان أبو طالب بشارع الترعة بحى المرج بالقاهرة تعانى من انتشار أكوام القمامة وتكسير الطرق بالميدان، ما يفسد المظهر الحضاري للحى ويعطل حركة السير يوميا.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.