أخبار الفن| محمد رمضان يطير فى الهواء بحفلة مارينا.. وعمرو دياب ينادى على دينا الشربينى فى العلمين

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:قدم النجم محمد رمضان فى حفل الساحل الشمالى 3 أغنيات جديدة هي السلطان وفيرزاتشى وكازانوفا وقد لاقت الأغنيات الثلاث إعجاب الجمهور الذي رددها معه.تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى صورا للفنانة دينا الشربينى بصحبة النجم عمرو دياب فى احد الافراح بالساحل الشمالى، وظهر جزء من بطنها خلال لقطات نشرتها الإعلامية بوسى شلبى على صفحتها بموقع انستجرام.كاد التدافع الكبير الذي حدث مساء الجمعة أن يفسد حفل النجم محمد رمضان والذى أقيم ببورتو مارينا فى الساحل الشمالى، وقد نشبت اشتباكات قوية بين الحراس المكلفين بعملية التأمين وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول الحفل دون تذاكر.إستغل لاعب النادى الاهلى رمضان صبحى قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمنح اللاعبين راحة سلبية 3 أيام، وحضر حفل النجم محمد رمضان الذى أقيم بعد ساعات من مباراة الفريق الاحمر ضمن البطولة الأفريقية.أعلنت ادارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا، ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا تحدثت فيها عن السمنة وخاصة السيدات البدينات وانهن عبء على المجتمع، حسب وصفها.