أخبار الفن| محمد رمضان يطير فى الهواء بحفلة مارينا.. وعمرو دياب ينادى على دينا الشربينى فى العلمين

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد
قدم النجم محمد رمضان فى حفل الساحل الشمالى 3 أغنيات جديدة هي السلطان وفيرزاتشى وكازانوفا وقد لاقت الأغنيات الثلاث إعجاب الجمهور الذي رددها معه.
دينا الشربينى ببطن مكشوف مع عمرو دياب فى فرح بالساحل الشمالى.. فيديو
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى صورا للفنانة دينا الشربينى بصحبة النجم عمرو دياب فى احد الافراح بالساحل الشمالى، وظهر جزء من بطنها خلال لقطات نشرتها الإعلامية بوسى شلبى على صفحتها بموقع انستجرام.
بسبب التدافع.. اشتباكات بين الأمن والجمهور في حفل محمد رمضان بمارينا
كاد التدافع الكبير الذي حدث مساء الجمعة أن يفسد حفل النجم محمد رمضان والذى أقيم ببورتو مارينا فى الساحل الشمالى، وقد نشبت اشتباكات قوية بين الحراس المكلفين بعملية التأمين وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول الحفل دون تذاكر.
بعد ساعات من فوز الاهلى على إطلع بره.. رمضان صبحى فى حفل محمد رمضان بمارينا
إستغل لاعب النادى الاهلى رمضان صبحى قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمنح اللاعبين راحة سلبية 3 أيام، وحضر حفل النجم محمد رمضان الذى أقيم بعد ساعات من مباراة الفريق الاحمر ضمن البطولة الأفريقية.
قناة الحياة: عودة ريهام سعيد للشاشة رهن نتائج التحقيقات
أعلنت ادارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا، ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا تحدثت فيها عن السمنة وخاصة السيدات البدينات وانهن عبء على المجتمع، حسب وصفها.
بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد
قدم النجم محمد رمضان فى حفل الساحل الشمالى 3 أغنيات جديدة هي السلطان وفيرزاتشى وكازانوفا وقد لاقت الأغنيات الثلاث إعجاب الجمهور الذي رددها معه.
دينا الشربينى ببطن مكشوف مع عمرو دياب فى فرح بالساحل الشمالى.. فيديو
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى صورا للفنانة دينا الشربينى بصحبة النجم عمرو دياب فى احد الافراح بالساحل الشمالى، وظهر جزء من بطنها خلال لقطات نشرتها الإعلامية بوسى شلبى على صفحتها بموقع انستجرام.
بسبب التدافع.. اشتباكات بين الأمن والجمهور في حفل محمد رمضان بمارينا
كاد التدافع الكبير الذي حدث مساء الجمعة أن يفسد حفل النجم محمد رمضان والذى أقيم ببورتو مارينا فى الساحل الشمالى، وقد نشبت اشتباكات قوية بين الحراس المكلفين بعملية التأمين وعدد من الشباب الذين حاولوا دخول الحفل دون تذاكر.
بعد ساعات من فوز الاهلى على إطلع بره.. رمضان صبحى فى حفل محمد رمضان بمارينا
إستغل لاعب النادى الاهلى رمضان صبحى قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمنح اللاعبين راحة سلبية 3 أيام، وحضر حفل النجم محمد رمضان الذى أقيم بعد ساعات من مباراة الفريق الاحمر ضمن البطولة الأفريقية.
قناة الحياة: عودة ريهام سعيد للشاشة رهن نتائج التحقيقات
أعلنت ادارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا، ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا تحدثت فيها عن السمنة وخاصة السيدات البدينات وانهن عبء على المجتمع، حسب وصفها.