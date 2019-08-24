المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو إلى الالتزام بوقف اطلاق النار

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بيانا دعا فيه جميع الأطراف في محافظة شبوة إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار الذي دعا له التحالف العربي.



كما ثمن بيان المجلس حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية جهود المملكة العربية السعودية ودعوة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحوار بين الأطراف اليمنية، معربا عن استعداد المجلس الانتقالي للحوار بكل مصداقية.



وأضاف: "نظرا لحجم الخسائر الجسيمة المروّعة في الأرواح والأموال والمرافق العامة، وتجنبًا لمخاطر سوء التقدير فإن المجلس الانتقالي الجنوبي وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه كمفوض شعبي، فإنه يدعو جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف في المحافظة."

وطالب المجلس الانتقالي جميع القوات الجنوبية بالثبات في المواقع المتواجدة فيها والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.



كما حذر المجلس في الوقت نفسه أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف، مؤكدا بأنها ستكون عرضة للمسألة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي.



وجدد المجلس ترحيبه بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجهود المملكة العربية السعودية الرامية للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي مستعد لهذا الحوار بكل مصداقية.