العراق يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي وترامب يعلن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية في أكتوبر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

اليمن.. المجلس الانتقالي يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

سوريا.. تحرك رباعي على وقع تصعيد محتدم في إدلب

تونس.. اعتقال مرشح رئاسي بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال

وزير الخارجية اللبناني: آن الأوان لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن لجنة لسياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قرر خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25 بالمئة و15.25 بالمئة و14.75 بالمئة على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75 بالمئة.





وأبرزت "الوطن" تصنيف موقع "جلوبال فاير باور" الذي أكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بشأن عدد الطائرات الحربية التي تملكها الدول، حيث حلت القوات الجوية المصرية، بحسب التصنيف، في المرتبة التاسعة عالميا بامتلاكها 1092 طائرة حربية متنوعة، متفوقة بذلك على تركيا، التي تمتلك 1067 طائرة وجاءت في المرتبة العاشرة عالميا، وإسرائيل التي تمتلك 595 طائرة وحلت في المرتبة الثامنة عشرة عالميا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أصدر بيانا دعا فيه جميع الأطراف في محافظة شبوة إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار الذي دعا له التحالف العربي، مثمنًا جهود المملكة العربية السعودية ودعوة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحوار بين الأطراف اليمنية، معربا عن استعداد المجلس الانتقالي للحوار بكل مصداقية.





وذكرت "الجريدة" أن قائد عسكري محسوب على حزب الإصلاح، فرع تنظيم الإخوان في اليمن، بمحور اليتيمة في محافظة الجوف، انشق وأعلن انضمامه لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في صنعاء، مشيرةً إلى أن العقيد مقبول علي غانم قحطان قائد المدفعية في اللواء 156، المتواجد في جبهة الجوف اليتيمة، انضم للحوثيين ومعه 3 من مرافقيه بسلاحهم الشخصي.





وقالت "الراي" إن الساحة الدولية نشهد تحركات من 4 دول، هي تركيا والولايات المتحدة وروسيا وإيران، عنوانها محافظة إدلب شمال غربي سوريا، التي تعيش على وقع تصاعد في المعارك بين قوات الجيش السوري مدعومة من روسيا ومسلحين، مشيرةً إلى أن منطقة إدلب كان يجب أن تكون محمية باتفاق حول "منطقة منزوعة السلاح" أبرمته موسكو وأنقرة في 2018، لكنه لم يطبق سوى جزئيا.





وأفادت "الوطن" بأن الشرطة التونسية اعتقلت نبيل القروي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، فيما ستشار مرشح الرئاسة التونسية أنه تم توقيف القروي من قبل الشرطة واقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله.





وأشارت "القبس" إلى أن العراق استدعي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد براين مكفيترز، فيما أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن بلاده "ليست ساحة للنزاع"، مضيفا أن بغداد "تنظر كافة الخيارات الديبلوماسية والقانونية، لمنع أي تدخل في شئونها".





وأعرب الحكيم عن موقفه خلال استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الأميركية، لعدم تواجد السفير الأميركي، قائلًا إن بلده ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة، وإن "العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية".





ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قوله "انه آن الاوان للمواطن السوري ان يعود الى وطنه بشكل كريم وآمن وعلينا ان نتعاون وننسق مع تركيا والأردن ودول الجوار المحيطة بسوريا لتأمين الظروف المواتية لهذه العودة"، داعيًا إلى التفريق بين الحل السياسي وضرورة السير به وبين المضي بتأمين عودة اللاجئين واعادة اعمار سوريا.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن الصين كشفت عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أميركية تُقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة خمسة أو عشرة بالمئة على 5078 منتجا أميركي المنشأ منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.



