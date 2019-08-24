محافظ جزيرة بالي الإندونيسية في زيارة لمدينة الأثاث بدمياط

قام السفير عمرو معوض، سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بلقاء محافظ جزيرة بالي الإندونيسية بُناءً على دعوة الأخير، وذلك بحضور السفير الإندونيسي في القاهرة، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.



وأعرب محافظ بالي خلال اللقاء عن اهتمامه الشديد بالحضارة المصرية والتاريخ المصري الحديث، ولاسيما خلال فترة رئاسته للجنة الثقافية بالبرلمان الإندونيسي، حيث تم إيفاد بعثة إندونيسية إلى مصر آنذاك للاستفادة من الخبرات المصرية في تشييد مكتبة الإسكندرية وأسلوب إدارتها، وذلك للاسترشاد بها خلال عملية إنشاء مكتبة جاكرتا الحديثة.



وشهد اللقاء توجيه الدكتورة منال عوض الدعوة لنظيرها لزيارة محافظة دمياط، وتفقد مدينة دمياط للأثاث بشكل خاص، والتي أُنشئت بهدف زيادة الفرص التصديرية للأثاث الدمياطي.



وجدد السفير معوض الدعوة الموجهة إلى محافظ بالي لزيارة مدينة شرم الشيخ، تمهيدًا للتوقيع على اتفاقية تآخى بين المدينتين السياحيتين، مُشيدًا بمستوى العلاقات المُتميزة بين الدولتين، وحرصهما على الاستمرار في تعزيز وتطوير تلك العلاقات.