ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ جزيرة بالي الإندونيسية في زيارة لمدينة الأثاث بدمياط

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:03 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع ومحمود نوفل
قام السفير عمرو معوض، سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بلقاء محافظ جزيرة بالي الإندونيسية بُناءً على دعوة الأخير، وذلك بحضور السفير الإندونيسي في القاهرة، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأعرب محافظ بالي خلال اللقاء عن اهتمامه الشديد بالحضارة المصرية والتاريخ المصري الحديث، ولاسيما خلال فترة رئاسته للجنة الثقافية بالبرلمان الإندونيسي، حيث تم إيفاد بعثة إندونيسية إلى مصر آنذاك للاستفادة من الخبرات المصرية في تشييد مكتبة الإسكندرية وأسلوب إدارتها، وذلك للاسترشاد بها خلال عملية إنشاء مكتبة جاكرتا الحديثة.

وشهد اللقاء توجيه الدكتورة منال عوض الدعوة لنظيرها لزيارة محافظة دمياط، وتفقد مدينة دمياط للأثاث بشكل خاص، والتي أُنشئت بهدف زيادة الفرص التصديرية للأثاث الدمياطي.

وجدد السفير معوض الدعوة الموجهة إلى محافظ بالي لزيارة مدينة شرم الشيخ، تمهيدًا للتوقيع على اتفاقية تآخى بين المدينتين السياحيتين، مُشيدًا بمستوى العلاقات المُتميزة بين الدولتين، وحرصهما على الاستمرار في تعزيز وتطوير تلك العلاقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط والسفير يشهدان الاحتفال باليوم الثقافي الإندونيسي

القائم بأعمال سفير إندونيسيا: حريصون على تقوية علاقتنا الثقافية مع المصريين

الرئيس الإندونيسي: نتطلع لشراكة تنموية حقيقية مع الدول الأفريقية

محافظ دمياط وبالي يناقشان سبل التعاون في المجالات المختلفة

ترشيحاتنا

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ريم مصطفى تشعل انستجرام في أحدث جلسة تصوير

اليوم.. محاكمة 11 متهمًا فى قضية «فساد القمح الكبرى»

زهير قنوع يشيد بـ نسرين طافش: فنانة شاملة.. وهكذا علقت نسرين

موجز السوشيال ميديا.. أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها..و زينة توجه لها رسالة قاسية.. نبيل الحلفاوي يهاجم لاسارتي بسبب صلاح محسن

مصرع طفلة وإصابة 4 إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يطير فى الهواء بحفله فى الساحل الشمالى.. صور

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

هاني شاكر يتألق فى حفله بمحكى القلعة.. صور