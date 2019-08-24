طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعدادا لودية المنيا.. اليوم

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، اليوم السبت فى السابعة مساء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره المنيا وديًا الأحد استعدادًا للموسم الجديد .



وكان فارياس قد منح لاعبى الطلائع راحة من المران أمس الجمعة بعد أن خاض الفريق تدريبًا على فترتين لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين مساء الخميس .



وأقام طلائع الجيش معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان الشارقة الإماراتي وديًا وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الأنصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيرًا ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد.



وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل



وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.