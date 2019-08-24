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رياضة

المقاصة يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك بكأس مصر..اليوم

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:26 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ا
محمد رشاد
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة استعداده لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، اليوم السبت، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء من معسكر الاسماعيلية، على أحد الملاعب الفرعية بالدفاع الجوي.

كما يدرس الجهاز الفني للفريق الفيومي بقيادة ميدو السفر إلى الإسكندرية مبكرا قبل مباراة الزمالك ب 48 ساعة للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز وعدم إصابة اللاعبين بالإرهاق والإجهاد.

وكان فريق المقاصة ، قد خاض 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية أمام المريخ والقناة والمصري ، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1 في كل المباريات.

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