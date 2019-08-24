الجمهور لـ كريم محسن: صوتك زي تامر حسني

بعد طرح البوم الفنان "كريم محسن" الجديد الذي يحمل عنوان "قابل بقي" من انتاج شركة "ميوزك اب" ويحتوي على 12 أغنية وحصلت اغنية "فجاءة اختفت" اكثر اعجاب الجمهور.



نشر "كريم" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور بعض التعليقات من الجمهور وكانت معظم التعليقات على اغنية "فجاءة اختفت" و علق "كريم على الصور قائلا:



فجاءة اختفت الحمدلله شكرا جدا فرحتوني كما علق الجمهور صوتك زي"تامر حسني".



كما طرح أغنية بعنوان "اتاكد" في العام الجاري لكريم محسن من انتاج الشركة المنتجة للألبوم ويعتبر هو أول تعاون بينهم.