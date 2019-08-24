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رياضة

كواليس فشل دمياط في التعاقد مع نجم الاسماعيلي السابق

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:19 ص
اشرف السيد نجم الاسماعيلي
اشرف السيد نجم الاسماعيلي السابق
عبدالله هشام
فشل مجلس ادارة نادي دمياط برئاسة محمد أبو جنبة في التعاقد مع أشرف السيد "الساحر" نجم نادي الإسماعيلي السابق والمدير الفني السابق لفريق طهطا ،لقيادة الفريق الأول بدورة الترضية.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي دمياط أنه تم التواصل مع الساحر خلال الأيام الماضية لقيادة فريق دمياط في الدوري الموسم الجديد وتم عقد اجتماع مساء امس في مقر النادي.

وأضاف المصدر ان الاجتماع كان بحضور محمد ابو جنبه رئيس النادي والدكتور شادي عضو المجلس والمشرف العام علي الكرة ،وفضل رئيس دمياط إعطاء أشرف السيد قيمة راتبه مؤخرا مما قوبل الأمر بالرفض من قبل المدير الفني.

وكان أشرف السيد رفض عدة عروض في دوري القسم الثالث لخوض تجربة الممتاز ب بعد النجاح الكبير الذي حققه مع نادي طهطا الموسم الماضي.

جدير بالذكر ان أشرف السيد نجم الاسماعيلي السابق قاد فريق طهطا في آخر مباريات دوري القسم الثاني وكان مهددا بالهبوط ونجح في بقائه بعد الحصول علي 14 نقطة من أصل 24 نقطة.

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