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شريف مدكور يقتحم برنامج مصر تستطيع لدعم مرضى السرطان

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:07 ص
مريضة السرطان
مريضة السرطان
رامى المهدي
حرص الإعلامي شريف مدكور، على دعم إحدى مرضى السرطان، من خلال برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc" بحضوره.

وخلال التصوير مع مريضة السرطان، برفقة شقيقها وولدتها، فاجئهم شريف بالدخول الاستديو، حيث ارتدى تي شيرت مطبوع عليه صورة من جلسة التصوير الخاصة بميرنا، ومرفق معها تعليق: ادعم ميرنا ضد السرطان ، قائلًا: مش ميرنا بس لأ كل مرضى السرطان.

وتخوض ميرنا التى تبلغ من العمر 15 عامًا معركة مع السرطان، حيث فقدت خلالها شعرها والذي كان سر جمالها، إلا أنها أصبحت أكثر جمالًا بضحكتها وابتسامتها، رغم كل ذلك إلا أن الفتاة بإيمانها وعزيمتها ودعم والدتها، قررت أن تخوض الحرب متسلحة بالابتسامة، وشقيقها يساندها بالدعم الإنساني، ووالدتها تعينها وتحفذها بالأمل والدعاء لمحاربة السرطان.

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