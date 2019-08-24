مواقع التواصل الاجتماعي تشن حربًا على مليشيات الصين.. يوتيوب يغلق 210 قنوات

كشفت شركة جوجل بأن موقع يوتيوب قام بإغلاق 210 قناة للمليشيات المدعومة من الحكومة الصينية ضد المتظاهرين، حيث بدا أنها تتبع خططًا تشويهية منسقة حول احتجاجات هونج كونج، جاء ذلك بعد أيام من إعلان تويتر وفيسبوك عن تفكيك لحملة مماثلة نشأت في الصين القارية.



أعلن موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك يوم الإثنين عن اغلاق القنوات والصفحات المشتركة في عمليات ممنهجة مدعومة من قبل الصين لتشويه الاحتجاجات في هونج كونج من خلال محتوى يصف المتظاهرين بالمتطرفين الخطرين والعملاء الحاقدين.



يقول شين هنتلي -أحد قادة الأمن في جوجل- في منشور بالمدونة "جاء اكتشاف القنوات متسقًا مع الملاحظات والإجراءات الحديثة المتعلقة بالصين التي أعلنا عنها فيسبوك وتويتر"، لكنه لم يحدد هوية أو أصل القنوات.



بدأت الاحتجاجات في يونيو الماضي، وتعتبر واحدة من أكبر التحديات في مواجهة الرئيس الصيني «شي شين بينج» منذ توليه السلطة في عام 2012، وذلك كمعارضة لمشروع قانون قد يضر بالنشطاء السياسيين.



يسمح مشروع القانون المعلن عنه بتسليم المشتبه بهم والنشطاء السياسيين إلى الصين القارية لمحاكمتهم داخل محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي، وقد اندلعت منذ ذلك الحين التظاهرات والدعوات للديمقراطية، والمطالبات بعدم التسليم.



يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تتمسك بالحيادية عند اتخاذ مثل هذا القرار، وصرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية لرويترز وفقًا للدايلي ميل "نشعر بقلق عميق إيذاء المحاولات الصينية للتلاعب بالرأي العام، وذلك بنشر معلومات مضللة عن الوضع في هونج كونج"، وقد اعتبرت الصين تصرف تويتر وفيسبوك ما هو إلا "قمع للحريات".



أما من ناحية الصين فقد رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج التعليق المباشر على قرار يوتيوب، لكنه أوضح "أعظم رغبة للشعب الصيني هي إنهاء الفوضى والعنف في هونج كونج"، وأضاف ردًا على الصحفيين "إن إرادة 1.4 مليار شخص لا يمكن قمعها أو السيطرة عليها، وبالطبع لا يمكن حجبها".



يذكر أن البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة قد أرسلت إلى رويترز رابطًا إلى موضوع من المنفذ الإعلامي للحزب الشيوعي الحاكم «صحيفة الشعب اليومية» تفيد بأن تويتر وفيسبوك "أساءا استخدام حرية الإعلام" في قمع الحسابات التي كشفت عن أعمال عنف في الاحتجاجات.