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مرض شائع يصيب الرياضيين ولاعبي الأولمبياد.. تعرف عليه

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:30 ص
رياضيين لاعبي الأولمبياد
رياضيين لاعبي الأولمبياد
عزة عاطف
كشفت نتائج الدراسات التي أجريت على عدد من الرياضيين المحترفين أن ما يقرب من نصفهم يعانون من التهاب اللثة وتسوس الأسنان غير القابل للعلاج.

ويصرح العلماء بأن لاعبي الأولمبياد يعانون من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الفم، رغم اهتمامهم بتنظيف الأسنان أكثر من غيرهم.

أجرى الباحثون دراسة على 352 رياضيًا أولمبيًا ومحترفًا عبر 11 فريقًا من بريطانيا العظمى، بالبحث في عاداتهم اليومية واستعراض سجلاتهم الطبية، وكشفت النتائج أن نصفهم تقريبا لديهم تسوس الأسنان غير المعالج وأظهرت الغالبية العظمى علامات مبكرة على التهاب اللثة.

على الرغم من أن جميعهم بنسبة 100% قد كشفوا عن تنظيف أسنانهم بالفرشاة الموصى بها مرتين في اليوم، لكن الباحثين أرجعوا ذلك إلى الاستهلاك العالي لمنتجات مثل ألواح الشيكولاتة، والمشروبات الرياضية والمواد الهلامية ذات النكهة (اللبان) والتي يستخدمها الرياضيون يوميًا لتوليد الطاقة والانتعاش.

ويمكن للتمارين الشاقة أيضًا تجريد الرياضيين من اللعاب (جفاف الريق)، مما يترك بقع التسوس السوداء على الأسنان، وتم نشر البحث الذي أجراه معهد إيستمان لطب الأسنان بجامعة لندن (UCL) في المجلة البريطانية لطب الأسنان وفقًا لـ"دايلي ميل".

وقام فريق الباحثين باستجواب الرياضيين الذين يمثلون بريطانيا العظمى في الأولمبياد، بما في ذلك لاعببين من فرق رياضة الركبي، كرة القدم، السباحة، التجديف، الهوكي، الإبحار وألعاب القوى،

وقد وجد الباحثون أن الرياضيين يستخدمون بانتظام المشروبات الرياضية بنسبة 87%، ومشروبات الطاقة بنسبة 59%، والمواد الهلامية للطاقة كاللبان بنسبة 70%، وكان معظمهم على علم بأن المنتجات يمكن أن تلحق الضرر بأسنانهم.

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