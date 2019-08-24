شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

ظهرت الفنانة دينا الشربينى في صورة جديدة نشرتها المذيعة والإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وجمعت الصورة بين بوسي والفنانة رجاء الجداوي ودينا الشربينى والإعلامية لميس الحديدى.





ولفتت الفنانة دينا الشربينى الأنظار بإطلالتها المثيرة، وظهرت ببلوزة قصيرة للغاية من دون أكمام، ونسقت معها تنورة اتسمت بنقوشات الورد المبهجة.





وأكملت الفنانة دينا الشربينى إطلالتها بكلاتش أسود متوسط الحجم باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسسوارات ذات اللون الذهبى.



