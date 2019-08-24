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خد الزبالة وأنت نازل.. تنظيف المنزل يوميا يقلل من خطر الإصابة بالموت المفاجئ

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:15 ص
تنظيف المنزل وغسل
تنظيف المنزل وغسل المواعين يقلل من إصابتك بالموت المفاجئ
عزة عاطف
تشير دراسة جديدة إلى أن القيام بنشاط بدني خفيف مثل الطبخ أو مجرد غسل الأطباق يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة، حيث ينصح الباحثون من جامعة ليستر في الدراسة بأنه "إذا كنت ترغب في العيش لفترة أطول عليك أن تزيد من نشاطاتك يوميًا".

في الدراسة التي أجرتها الجامعة النرويجية لعلوم الرياضة أظهرت النتائج بأن معدلات الوفيات انخفضت انخفاضًا حادًا مع زيادة مستويات تعرض البشر للضوء، ويتمثل هذا في (الذهاب لرمي القمامة، التوقف عن مشاهدة التلفزيون لساعات والقيام بالتجول حول مكتبك في العمل) كل هذه الأشياء تساعدك في العيش لفترة أطول.

يظهر التقرير الذي نشر في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أنه عندما تزداد كثافة النشاط البدني إلى مستوى معتدل مثل خروجك للتجول حول المنزل أو القيام بـ غسل المواعين، يحدث انخفاضًا حادًا في تعرضك للموت المفاجئ بعدد ما قمت به من نشاط، فقط يكفيك أن تمارس أي نشاط لمدة 24 دقيقة كل يوم.

على الجانب الآخر لوحظ أن أولئك الذين لم يفعلوا أي شيء طوال اليوم، أو جلسوا لمدة تزيد عن 9 ساعات أو أكثر يعانون من زيادة أكبر في الوفاة المبكرة وتطور حالات مرضية أخرى، مثل أمراض القلب.

تشير النصائح لجسد أفضل حاليًا في المملكة المتحدة وأمريكا، إلى أن النشاط البدني المعتدل الكثيف لا يجب أن يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا للحفاظ على الصحة، مع ضرورة تجنب أي فترة طويلة من الجلوس، تمت مراجعة 8 دراسات سابقة شملت 36383 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا حيث ارتدوا أجهزة تتبع من قبل فريق في جامعة ليستر.

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