أهم الأخبار.. الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام

جاء في أهم الأخبار غادر القاهرة، فجر اليوم، السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019 والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام.. للمزيد اضغط هنا

كذلك جاء في أهم الأخبار أن الإعلامي شريف مدكور، حرص على دعم إحدى مرضى السرطان، من خلال برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc" بحضوره.. للمزيد اضغط هنا

أبدت أسفها لما وصفته بسوء الفهم على خلفية تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة، والذى تم بسببها وقف برنامجها صبايا من قبل قناة الحياة.. للمزيد اضغط هنا كما جاء بـ أهم الأخبار أن الإعلامية ريهام سعيد