أهم الأخبار.. الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها:
الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع
ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الأولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات
ضحايا عنتيل قرية كفر حجازى وقعن فى شر أعمالهن وتحولت حياتهن إلى جحيم بعد انتشار فيديوهات جنسية على المواقع الإباحية مع المتهم "إسماعيل . ا"، والمعروف إعلاميا بـ "عنتيل كفر حجازي"، قلبت قرية كفر حجازى رأسا على عقب بعد انتشار الفيديوهات وباتت فضحية السيدتين فى كل مكان، فمصير السيدة الأولى التى ظهرت معه كان الطلاق، والثانية فى خلافات مع زوجها.. للمزيد اضغط هنا
هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو
احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان
حذرت الدكتورة نادية وديع لطفي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، من مرض السعار الذي ينتقل من الحيوان للإنسان.. للمزيد اضغط هنا
حكم الصلاة في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن له رخصة الجمع في السفر.. وما حكم صلاته على هذه الصورة؟.. للمزيد اضغط هنا
لمحاربة الإرهاب.. لطفي لبيب يناشد الدولة الاهتمام بقصور الثقافة
وفي أهم الأخبار أن الفنان لطفي لبيب قال إن الأعمال الفنية القديمة كانت أفضل، لأنها تقدم موضوعات هادفة مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، منتقدا الوضع الذي وصلت إليه المسلسلات في الوقت الحالي من الاقتصار على مناقشة أعمال البلطجة.. للمزيد اضغط هنا
الجيش البرازيلي يتدخل لمكافحة حرائق الأمازون.. وترامب يعرض خدماته
هدد زعماء أوروبيون، أمس، الجمعة، بإنهاء اتفاق تجاري مع أمريكا الجنوبية مما يعكس قلقا وغضبا دوليين متصاعدين من البرازيل في الوقت الذي أدى فيه عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون المطيرة إلى زيادة الأزمة البيئية المتزايدة.. للمزيد اضغط هنا
انا صاحب الكورة.. تسعة أهداف دفعة واحدة وهاتك يا ضحك ..الأهلي يسجل أكبر فوز فى تاريخ مصر.. فيديو
انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، بالفوز بـ 9 أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.. للمزيد اضغط هنا
إنقاذ رضيعتين من النوم وسط أكوام زبالة داخل منزل أسرتيهما.. صور
الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع
جاء في أهم الأخبار غادر القاهرة، فجر اليوم، السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019 والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام.. للمزيد اضغط هنا
كذلك جاء في أهم الأخبار أن الإعلامي شريف مدكور، حرص على دعم إحدى مرضى السرطان، من خلال برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc" بحضوره.. للمزيد اضغط هنا
ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الأولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات
ضحايا عنتيل قرية كفر حجازى وقعن فى شر أعمالهن وتحولت حياتهن إلى جحيم بعد انتشار فيديوهات جنسية على المواقع الإباحية مع المتهم "إسماعيل . ا"، والمعروف إعلاميا بـ "عنتيل كفر حجازي"، قلبت قرية كفر حجازى رأسا على عقب بعد انتشار الفيديوهات وباتت فضحية السيدتين فى كل مكان، فمصير السيدة الأولى التى ظهرت معه كان الطلاق، والثانية فى خلافات مع زوجها.. للمزيد اضغط هنا
هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو
كما جاء بـ أهم الأخبار أن الإعلامية ريهام سعيد أبدت أسفها لما وصفته بسوء الفهم على خلفية تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة، والذى تم بسببها وقف برنامجها صبايا من قبل قناة الحياة.. للمزيد اضغط هنا
احترس من داء الكلب.. السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان
حذرت الدكتورة نادية وديع لطفي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، من مرض السعار الذي ينتقل من الحيوان للإنسان.. للمزيد اضغط هنا
حكم الصلاة في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن له رخصة الجمع في السفر.. وما حكم صلاته على هذه الصورة؟.. للمزيد اضغط هنا
لمحاربة الإرهاب.. لطفي لبيب يناشد الدولة الاهتمام بقصور الثقافة
وفي أهم الأخبار أن الفنان لطفي لبيب قال إن الأعمال الفنية القديمة كانت أفضل، لأنها تقدم موضوعات هادفة مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، منتقدا الوضع الذي وصلت إليه المسلسلات في الوقت الحالي من الاقتصار على مناقشة أعمال البلطجة.. للمزيد اضغط هنا
الجيش البرازيلي يتدخل لمكافحة حرائق الأمازون.. وترامب يعرض خدماته
هدد زعماء أوروبيون، أمس، الجمعة، بإنهاء اتفاق تجاري مع أمريكا الجنوبية مما يعكس قلقا وغضبا دوليين متصاعدين من البرازيل في الوقت الذي أدى فيه عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون المطيرة إلى زيادة الأزمة البيئية المتزايدة.. للمزيد اضغط هنا
انا صاحب الكورة.. تسعة أهداف دفعة واحدة وهاتك يا ضحك ..الأهلي يسجل أكبر فوز فى تاريخ مصر.. فيديو
انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، بالفوز بـ 9 أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.. للمزيد اضغط هنا
إنقاذ رضيعتين من النوم وسط أكوام زبالة داخل منزل أسرتيهما.. صور
انقذت السلطات التايوانية فتاتين صغيرتين من منزل يشبه مقلب النفايات بعد أن أغرق والديهم المنزل بالقمامة.. للمزيد اضغط هنا
بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد
بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد
قدم النجم محمد رمضان فى حفل الساحل الشمالى 3 أغنيات جديدة هي السلطان وفيرزاتشى وكازانوفا، وقد لاقت الأغنيات الثلاث إعجاب الجمهور الذي رددها معه.. للمزيد اضغط هنا
حبس رئيس محكمة لاتهامه بسرقة سيارة منأامام ناد شهير بالمعادي
حبس رئيس محكمة لاتهامه بسرقة سيارة منأامام ناد شهير بالمعادي
باشرت النيابة العامة التحقيق مع مستشار بدرجة رئيس محكمة بالقاهرة، بعد أن أمر النائب العام برفع الحصانة عنه لاتهامه بسرقة سيارة من أمام أحد الأندية الشهيرة بالمعادى وتغيير لوحاتها المعدنية، حيث رصدته كاميرات المراقبة وتم ضبطه فور تفريغ الكاميرات وعرضها على الجهات المعنية.. للمزيد اضغط هنا
بملابس غير لائقة منة فضالي تمارس الرياضة مع مدربها على البحر.. فيديو
بملابس غير لائقة منة فضالي تمارس الرياضة مع مدربها على البحر.. فيديو
نشر مدرب الفنانة منة فضالي "عمرو بوب"، فيديو له مع منة فضالي وهي تمارس التمارين الرياضية معه، استعدادا لفيلم ماكو.. للمزيد اضغط هنا
اعتقال نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية
اعتقال نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية
وفي أهم الأخبار جاء أن وسائل إعلام تونسية أكدت "اختطاف" المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي من قبل قوة غير معلومة.. للمزيد اضغط هنا