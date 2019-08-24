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تعليم

اليوم .. جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية لتنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 50%

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:12 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
خالد رياض
تنطلق اليوم بجامعة سوهاج أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، بحد أدنى ٥٠% للشعبتين العلمية والأدبية، وأيضًا المتخلفين عن مرحلتي التنسيق الأولى والثانية.

وصرح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بأن الجامعة حريصة علي تقديم وتوفير كل سبل الدعم للطلاب والإجابة عن جميع التساؤلات الخاصة بعملية التنسيق، كما حث الطلاب على التروى والتركيز وتحري الدقة قبل كتابة الرغبات.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن أعمال التنسيق للمرحلة الثالثة تستمر لمدة 5 أيام حتى الاربعاء ٢٤ اغسطس الجاري، مضيفًا ان الجامعة منذ بداية مرحلة التنسيق قامت بتجهيز 12 معملا و600 جهاز كمبيوتر من أحدث الأجهزة، وتوفير جميع الإمكانيات لسهولة التسجيل، والاستعانة بفريق من العاملين ذوي الخبرة للقيام بأعمال التنسيق.

وأضاف الدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات بالجامعة أنه تم تخصيص بعض المعامل المركزية بالحرم الجامعي القديم للتنسيق الإلكتروني، وهي المعمل التجاري بمدرجات كلية التجارة "نادى تكنولوجيا المعلومات"، ومعامل مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشري ومعامل الحاسب الآلي بالمبنى الأكاديمي بكلية الطب، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

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