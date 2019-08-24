اليوم .. جامعة سوهاج تستقبل طلاب الثانوية لتنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 50%

تنطلق اليوم بجامعة سوهاج أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، بحد أدنى ٥٠% للشعبتين العلمية والأدبية، وأيضًا المتخلفين عن مرحلتي التنسيق الأولى والثانية.





وصرح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بأن الجامعة حريصة علي تقديم وتوفير كل سبل الدعم للطلاب والإجابة عن جميع التساؤلات الخاصة بعملية التنسيق، كما حث الطلاب على التروى والتركيز وتحري الدقة قبل كتابة الرغبات.





وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن أعمال التنسيق للمرحلة الثالثة تستمر لمدة 5 أيام حتى الاربعاء ٢٤ اغسطس الجاري، مضيفًا ان الجامعة منذ بداية مرحلة التنسيق قامت بتجهيز 12 معملا و600 جهاز كمبيوتر من أحدث الأجهزة ، وتوفير جميع الإمكانيات لسهولة التسجيل، والاستعانة بفريق من العاملين ذوي الخبرة للقيام بأعمال التنسيق.



