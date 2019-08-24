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اقتصاد

الحكومة تقترض غدا 18.75 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:00 م
صدى البلد
محمد يحيي
يطرح البنك المركزي المصري، غدًا، الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

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الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه .. غدًا

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