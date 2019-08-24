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اقتصاد

الدولار يسجل 16.64 للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 24 -8- 2019

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت 24 أغسطس 2019، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

وسجل الدولار نحو 16.5447 جنيه للشراء و16.6447 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 18.3332 جنيه للشراء و18.4490 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى نحو 20.1200 جنيه للشراء و20.2367 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 16.8137 جنيه للشراء و16.9222 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.5218 جنيه للشراء و15.6200 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الريـال السعودي نحو 4.4115 جنيه للشراء و4.4382 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي نحو 54.3805 جنيه للشراء و54.7326 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.5038 جنيه للشراء و4.5319 جنيه للبيع.

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