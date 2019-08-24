4 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 24 أغسطس 2019

أسعار الفاكهة اليوم







تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 10 جنيهات، والتين البرشومي بـ8 جنيهات.

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 24 أغسطس 2019، بسوق العبور، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.وسجلت الفاصوليا من 25 لـ35 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والجزر 9 جنيهات.وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4.50 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 20 جنيها.وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 11 جنيهات، والقلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 7 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والرمان بـ 8 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 17 لـ 25 جنيها.