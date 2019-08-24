26 جنيها لكيلو البلطى .. أسعار الأسماك اليوم السبت 24 أغسطس 2019

استقرت أسعار السمك بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2019 داخل السوق.



وسجل كيلو البلطي 26 جنيها، والبلطى نمرة "2" 22 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.



وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 65 جنيها، والبياض البلدي 55 جنيها، وسمك الثعابين 150 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ45 جنيها، والبورى "2" بـ 30 جنيها.



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 65 جنيها، والجمبري 330 جنيها.