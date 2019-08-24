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سفينة صينية تقترب من ساحل فيتنام وسط توتر في بحر الصين الجنوبي

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:08 ص
صدى البلد
رويترز
أظهرت بيانات تعقب السفن أن سفينة استكشاف صينية وسعت أنشطتها اليوم السبت‭‭ ‬‬ لتصل إلى منطقة أكثر قربا من ساحل فيتنام، بعد أن عبرت الولايات المتحدة وأستراليا عن قلقهما إزاء أفعال الصين في الممرات المائية المتنازع عليها.

كانت السفينة (هايانغ ديتشي 8) قد دخلت المنطقة الاقتصادية الحصرية لفيتنام للمرة الأولى أوائل الشهر الماضي حيث بدأت مسحا زلزاليا على مدى أسابيع مما أثار مواجهة مشوبة بالتوتر بين السفن التابعة للجيش وخفر السواحل من الجانبين.

وأوضحت بيانات لموقع مارين ترافيك الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن أن السفينة الصينية واصلت مسح المنطقة الاقتصادية الحصرية لفيتنام اليوم السبت ترافقها أربع سفن على الأقل وكانت على بعد نحو 102 كيلومتر جنوب شرقي جزيرة فو‭‭ ‬‬كوي الفيتنامية و185 كيلومترا من شواطئ مدينة فان تيت الجنوبية.

وأظهرت البيانات أن اثنتين على الأقل من سفن البحرية الفيتنامية تتابعان تحركات مجموعة السفن الصينية.

ولم ترد وزارة الخارجية الفيتنامية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وتمتد المنطقة الاقتصادية الحصرية لفيتنام لما يصل إلى 200 ميل بحري (370 كيلومترا أو 230 ميلا) من ساحلها طبقا لمعاهدة دولية للأمم المتحدة. ووفقا للاتفاق فإن فيتنام لها حقوق سيادية تتمثل في استغلال أي موارد طبيعية داخل تلك المنطقة.

وتتنازع فيتنام والصين منذ سنوات على منطقة مائية‭‭ ‬‬يحتمل أن تكون غنية بموارد الطاقة وعلى ممر ملاحي‭‭‬‬ تعبر منه الكثير من السفن في بحر الصين الجنوبي.

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