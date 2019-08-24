القومى للإدارة والجامعة الأمريكية بالقاهرة يوقعان مذكرة تفاهم لتدريب موظفي قسم الإرشاد الوظيفى بالمعهد

وقع المعهد القومى للإدارة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى- ممثلا عنه د. شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ممثلا عنها د. أشرف حاتم، مستشار الجامعة، بشأن تدريب موظفي قسم الإرشاد الوظيفي بالمعهد على أساسيات التطوير المهنى.



وقالت د. شريفة شريف إن هذه هي المرة الأولي التي يقوم فيها الجهاز الحكومى بإنشاء قسم خاص بالإرشاد الوظيفى من خلال المعهد القومى للإدارة، حيث يهدف هذا القسم إلي إعداد وتنمية مهارات الكوادر المهنية بالجهاز الإداري للدولة وذلك بهدف الاستفادة من فرص التدريب ومنح الدراسات العليا التي ستساهم في رفع كفاءتهم وإعدادهم لتولى المناصب القيادية بالجهاز الإدارى.



أضافت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن التدريب وبناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم، والتى تساعد فى تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات، وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشري، مشيرة إلى أن كل تلك البرامج التدريبية تأتى في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بالتوسع فى التدريب وبناء القدرات والاستثمار في العنصر البشرى، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث جاءت برامج بناء القدرات والتدريب كمحور رئيس في خطة الإصلاح الإدارى التى تتباها الدولة.



من جانبه قال د. أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الجامعة تسعد بالتعاون المشترك مع المعهد القومى للإدارة فى تعزيز كفاءة موظفي قسم الارشاد الوظيفى، مشيرًا إلى أن هذا يعد التعاون الثاني بين الجامعة والمعهد بعد مذكرة التعاون المشترك التي تم ابرامها في مايو الماضي مع قسم التعليم التنفيذي التابع لكلية إدارة الأعمال بالجامعة بهدف تدريب وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



أضاف حاتم أن التدريب وبناء قدرات موظفى قسم الإرشاد الوظيفى يتم من خلال مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية في القاهرة والذي تأسس عام ١٩٩١ كأول مركز جامعي للخدمات المهنية في الشرق الأوسط، ليعمل على إعداد وتمكين الطلاب والخريجين لقيادة حياتهم المهنية والتعليمية عن طريق تقديم خدمات مهنية شاملة لدعم جهودهم في الإعداد لسوق العمل والتقديم للدراسات العليا، مشيرًا إلى أن نشاط المركز امتد ليشارك بخبراته الفنية في مجال التوجيه المهني لتأثيث مراكز للتطوير المهني، وتنمية قدرات موظفي هذه المراكز بالجامعات الحكومية.