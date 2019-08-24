قمة السبع 2019 .. تعرف على أبرز سبل التعاون بين جامعتي القاهرة والسوربون الفرنسية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى مدينة (بياريتز) الفرنسية؛ للمشاركة في اجتماعات قمة السبع 2019 ، التي تترأسها فرنسا



وقمة مجموعة الـ7 تعد أكبر تجمع دولي على الصعيد الاقتصادي، فهي تضم 7 دول كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي.



وتولي هذه القمة - وفقا لما نشر على موقع الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) - أهمية لبناء الثقة الرقمية باعتبار التكنولوجيا الرقمية هي جزء لا يتجزأ من اقتصاديات ومجتمعات الدول الأعضاء.



وبمناسبة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا اليوم، ينشر موقع صدى البلد أوجه التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون بفرنسا.



تعاونت جامعة القاهرة مع فرنسا في مشروع معهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، هو ثمرة تعاون مع السوربون بدعم من سفارة فرنسا، ويقدم لطلابه تعليمًا جامعيًّا باللغة الفرنسية، كما يقوم بإعدادهم لشهادات ليسانس الحقوق الفرنسية والماستر في قانون الأعمال الدولي والأوروبي، إذ يمكن للطلاب بعد اتمام خمسة أعوام دراسية الحصول على ماستر 2 من جامعة باريس 1 بانتيون – سوربون. وبعد أربعة أعوام دراسية، يمكن للطلاب الناطقين بالعربية أيضًا الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.



وقال ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بمصر، أن التعاون مع مصر وفرنسا في معهد قانون الأعمال الدولية يعد تعاون هام يسمح بتبادل الأفكار في الحقوق والتشريعات على الجانبين المصري الفرنسي، قائلًا: " إن الطلاب قد أحسنوا الاختيار لدراسة الحقوق في هذا المعهد لأن الشهادة التي يحصلون عليها ذات قيمة كبيرة".



وأشار السفير الفرنسي بمصر، إلي أن معهد قانون الأعمال الدولية في جامعة القاهرة يعتبر من مظاهر التعاون التعليمي والثقافي الفرنسي المصري، مؤكدًا أن فرنسا سوف تستمر في مساندتها لهذا المعهد.



ولتعميق التعاون بين جامعة القاهرة و الجانب الفرنسي .. أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عن تجديد اتفاقية التعاون لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا التي تمنح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية، وذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمناسبة مرور 30 عامًا على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بين جامعتي القاهرة وباريس 1 – سوربون، وحضرها ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بمصر، والدكتور جورج حداد رئيس جامعة باريس 1– سوربون، والدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور المدير المصري لمعهد قانون الأعمال الدولية والأستاذ بكلية الحقوق، ومدير المعهد من الجانب الفرنسي، وعدد من الأساتذة بالجامعتين.



وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن لدى جامعتي القاهرة والسوربون تعاون ثقافي وأكاديمي واسع، يؤكد عمق العلاقات التعليمية والثقافية بين مصر وفرنسا، كما درس الكثير من الأساتذة بجامعة القاهرة في جامعة السوربون، كذلك درس أساتذة من جامعة السوربون في جامعة القاهرة، معربٱ عن أمله في زيادة التعاون مع الجامعات الفرنسية في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية. وتابع "أننا نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة من أكبر جامعات العالم وذات تاريخ عريق".



وأوضح الخشت أن هدف الجامعة هو تخريج طالب يؤمن بالعالمية الحقيقية ويعمل على الأفكار التي تتحكم في السلوك، مشيرا إلي أن فرنسا لم تتغير إلا عندما قامت بتغيير طرق التفكير وكان لها دور بارز في تحول البشرية نحو العصر الحديث.



وتابع رئيس جامعة القاهرة: "نتطلع لمزيد من التعاون في الدرجات العلمية المزدوجة في الفرع الدولي لجامعة القاهرة من أجل تخريج طلاب مؤهلين لمجالات المنافسة العالمية، وبخاصة مجالات العلوم الحديثة التي يقوم عليها مستقبل الدول.



وأكد الدكتور جورج حداد رئيس جامعة السوربون في زيارته الاخيرة لجامعة القاهرة، إن المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا تعمل لخدمة العقل البشري، موضحٱ أن معهد قانون الأعمال الدولية يساهم في تحقيق هذا الهدف مضيفا أن رئيس جامعة القاهرة من أهم فلاسفة العصر وسوف نترجم كتابه عن ديكارت الى الفرنسية، ووجه له الدعوة لزيارة جامعة السربون للالتقاء بالفلاسفة الفرنسيين.