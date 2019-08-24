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اقتصاد

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز أول وحدات بمشروع JANNA بمدينة ملوي الجديدة

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:31 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلنت وزارة الإسكان، بدء سداد مقدمات حجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتبارا من غدًا الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، ويبدأ الحجز بالموقع الإلكترونى من يوم الأحد الموافق 15/9/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 19/8/2019

ونوهت إلى أن هذا هو الطرح الأول للوحدات السكنية، الذى تقوم به وزارة الإسكان مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة.

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