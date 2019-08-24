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بشوك وملاعق بلاستيك.. شاهد كيف هرب مساجين بريطانيين بعد ثقبهم الزنزانة

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:38 ص
هروب من السجن
هروب من السجن
عزة عاطف
باستخدام أدوات المائدة البلاستيكية، قام عدد من السجناء في سجن «وينشستر» البريطاني بحفر طريق للهروب من خلال جدران السجن التي عفا عليها الزمن يوم الثلاثاء الماضي، وذلك رغم تحذير السلطات البريطانية قبلها بأشهر من وقوع مثل هذه الكارثة.

تم تداول لقطات للمساجين وهم يحتفلون بنجاحهم في الهروب من خلال هاتف كانوا قد هربوه سرًا إلى داخل السجن، وفقًا لصحيفة "تلجراف"، واستفزازًا للسلطات قام السجناء بعرض كيس من المخدرات خلال الفيديو كإشارة بأنهم استطاعوا حتى إدخال المواد الممنوعة إلى الزنازين.

وأمر «روبرت باكلاند»، وزير العدل البريطاني، يتوزيع 150 سجينًا على سجون أخرى لحين إجراء الإصلاحات للجناح الفيكتوري القديم، وأقر بأن عقوبة الهروب من السجن تصل إلى 10 سنوات وفقًا للقانون، وذلك بعدما هرب 19 ىسجينًا بنجاح يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة، فإن المساجين كانوا قد حاولوا الهروب من الزنازين باستخدام (الشوك والملاعق) البلاستيكية لحفر ثقوب داخل الجدران، بينما حذرت السلطات المسئولين في السجن من إمكانية وقوع تلك الكارثة.

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