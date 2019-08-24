وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى قاعة المحكمة

أفادت قناة روسيا اليوم، بوصول الرئيس السوداني المعزول، عمر حسن البشير، اليوم، السبت، إلى قاعة المحكمة.



ويحاكم الرئيس السوداني المعزول في قضية "الثراء الحرام" والتي تتضمن العديد من الاتهامات بالفساد.



ويقبع الرئيس السوداني المعزول في السجن منذ أن تم عزله بواسطة المجلس العسكري بعد موجة عارمة من التظاهرات.

