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لميس سلامة: مشاركة مصر فى قمة السبع الكبرى دليل أنها في الطريق الصحيح

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:39 ص
قمة الدول السبع الكبار
قمة الدول السبع الكبار «G7»
كـريـم الـخـطـيـب
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن قمة الدول السبع الكبار «g7» مهمة جدا، موضحة أن الدول المشاركة في القمة هم فرنسا وإيطاليا واليابان والمانيا وامريكا وبريطانيا وكندا.

وأضافت لميس سلامة، أن تواجد مصر بين هؤلاء الدول له مدلول إيجابي بأن الدولة تسير في الطريق الصحيح، مشيرة إلي أن الرئيس السيسي سيلتقي على هامش أعمال القمة مع عدد من زعماء ومسؤولي الدول المشاركة والتركيز على التعاون الثاني فضلا عن بحث القضايا الدولية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت لميس سلامة، أن هناك قضايا تتصدر مناقشتها وهو ملف الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للاغراض الارهابية والتطرف العنيف وهذا من أهم القضايا على الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الديمقراطية ومحاربة العنف الجنسي وتدعم المرأة في أفريقيا.

وأِشارت إلى أن مشاركة مصر في القمة الدول السبع G7 بمدينة بياريتز الفرنسية مهمة لأهمية دول مصر باعتبارها من أكبر الدول في المنطقة.

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