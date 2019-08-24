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أخبار العالم

إيران تعلن إنتاج منظومة صواريخ جديدة لا شبيه لها في العالم

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:59 ص
إيران تعلن انتاج
إيران تعلن انتاج منظومة صواريخ جديدة لا شبيه لها في العالم
سمر صالح
كشفت إيران اليوم السبت عن مفاجأة عسكرية مدوية، وذلك على لسان العميد قاسم تقي زادة، نائب وزير الدفاع الإيراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، عن إنتاج صواريخ متطورة وعالية الدقة لم يتم الإعلان عنها ويجري اختبارها "لمفاجأة العدو بها".

وقال العميد قاسم تقي زادة، نائب وزير الدفاع الإيراني، إن "طهران ترصد بصورة يومية ومستمرة تحركات الأمريكيين"، مضيفا: "قمنا بتصنيع أسلحة فعالة و سلمناها للقوات المسلحة، ونحن اليوم من يدير المشهد وأثبتنا ذلك في الميدان"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ونوه تقي زادة، إلى أن "المنظومات الإيرانية الجديدة لا شبيه لها في العالم، وهي ليست هندسة عكسية أو استنساخا عن أي منظومة أجنبية بل خاصة ومحلية بامتياز".

وتابع "نمتلك صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها أمام الإعلام، ونخبئ العديد من منجزاتنا العسكرية لنفاجئ بها العدو".

وأشار نائب وزير الدفاع الإيراني إلى إنتاج صواريخ أرض – أرض في بلاده، مردفا: "نحن في نجاح مستمر في هذا المجال، نقوم حاليا بإنتاج أسلحة بحرية وصواريخ مضادة للدبابات والدروع".

وأضاف: "نسعى وراء إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ويمكننا بشكل أفضل تأمين الأمن فيها".

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