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تعليم

تداول بعض أسئلة وإجابات امتحان الدور الثاني لكيمياء الثانوية العامة عبر «غشاشون فدائيون»

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:46 ص
امتحانات الدور الثان
امتحانات الدور الثان للثانوية العامة
ياســـمين بدوي
تشهد الآن صفحة غشاشون فدائيون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداول صور لبعض أسئلة وإجابات قيل إنها تخص امتحان الدور الثاني لمادة الكيمياء، التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) اليوم، السبت الموافق 24 أغسطس 2019، امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء، وذلك من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) اليوم، امتحان الدور الثاني في مادة علم النفس والاجتماع، وذلك أيضا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يمتحنون الكيمياء اليوم 30256 طالبا وطالبة، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يمتحنون علم النفس والاجتماع اليوم 4778 طالبا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي 4 طلاب، وفى مادة الفلسفة بإجمالى 1 طالب.

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