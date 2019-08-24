عشان يبقى أمان أكتر .. يوتيوب يقرر إزالة هذا النوع من الفيديوهات

قرر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تحديث سياساته المتعلقة بسلامة الأطفال، حيث أعلن الموقع الذي تمتلكه شركة جوجل أنه سيقوم بحظر جميع مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد عنيفة أو لا تصلح إلا للبالغين.



وأكد يوتيوب، أنه سيقوم بحظر تلك الأنواع من الفيديوهات حتى وإن كانت تنص صراحةً على أنها موجهة للأطفال أو للعائلات.



وقال فريق يوتيوب في منشور على مركز المساعدة الخاص بالموقع: إنه سيتم إزالة أشرطة الفيديو التي تنتهك هذه السياسة على مدار الثلاثين يومًا القادمة، وسيتم التركيز على الفيديوهات التي تُرفق بكلمات رئيسية مثل: متعة العائلة، أو للأطفال، مع أنها تعرض فعليًا محتوًى لا يقصد به القُصّر.



كما حذر يوتيوب من المحتوى الذي يضم أغاني الأطفال التي تشارك مواضيع البالغين مثل الجنس والعنف والموت.



ويذكر أن شركة يوتيوب تناضل من أجل تحسين الفيديوهات على منصته وخاصة تلك الموجهة للأطفال، وكانت هذه العملية مستمرة منذ سنوات، لكن تم تكثيفها بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية.