ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2019.. قائمة بالأماكن الشاغرة في جامعة القاهرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:19 ص
تسجيل رغبات المرحلة
تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2019
ياسمين سامي
فتحت وزارة التعليم العالي، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24 /8 /2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28 /8 /2019.

وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، قائمة بالكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة في جامعة القاهرة.

* لطلاب الشعبة العلمية:
حقوق انتساب موجه القاهرة
تربية نوعية فنية القاهرة
دار العلوم انتساب موجه القاهرة
فني تمريض أورام القاهرة
فني تمريض القاهرة
حقوق القاهرة
تربية نوعية القاهرة
آداب انتساب موجه القاهرة
تجارة انتساب موجه القاهرة
تربية نوعية موسيقية
حقوق انتساب موجه القاهرة
تربية نوعية فنية القاهرة
دار العلوم انتساب موجه القاهرة

*لطلاب الشعبة الأدبية
كلية التربية النوعية بتخصصي "الفنية والموسيقية" فقط

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة 2019.. قائمة كليات جامعة القاهرة الشاغرة

لطلاب العلمي.. تعرف على الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2019

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. اماكن شاغرة بهذه الكليات في جامعة القاهرة

تجارة دمياط وكليتا الآداب والحقوق تسيطر على تنسيق المرحلة الثالثة 2019 لطلاب العلمى

تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .. أماكن شاغرة بهذه الكليات في جامعة عين شمس

لطلاب العلمى .. تعرف على الأماكن الشاغرة بجامعة حلوان للمرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

مصر وأفريقيا.. زيارة تاريخية أحيت العلاقات مع تنزانيا.. تعرف عليها

بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو بمشاركة كهربا..إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي

يمتلك 100 مليون جنيه من السرقة.. مقتل مسجل خطر فى مطاردة مع الشرطة بالدقهلية

تعليق قوي من هاني حتحوت علي إصابة رامي ربيعة المتكررة..فيديو

فيديوجراف| انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد عام غامض

بـ مايو بينك وقبعة.. شاهد أحدث ظهور لـ ليلى علوى على انستجرام

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

الحج العام المقبل بدون جواز سفر.. السعودية تعلن التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل