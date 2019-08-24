تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2019.. قائمة بالأماكن الشاغرة في جامعة القاهرة

فتحت وزارة التعليم العالي، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24 /8 /2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28 /8 /2019.



وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، قائمة بالكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة في جامعة القاهرة.



* لطلاب الشعبة العلمية:

حقوق انتساب موجه القاهرة

تربية نوعية فنية القاهرة

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

فني تمريض أورام القاهرة

فني تمريض القاهرة

حقوق القاهرة

تربية نوعية القاهرة

آداب انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه القاهرة

تربية نوعية موسيقية

حقوق انتساب موجه القاهرة

تربية نوعية فنية القاهرة

دار العلوم انتساب موجه القاهرة



*لطلاب الشعبة الأدبية

كلية التربية النوعية بتخصصي "الفنية والموسيقية" فقط