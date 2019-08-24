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تعليم

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الثالثة

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:41 ص
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
يوسف رجب
بدأت معامل التنسيق الإلكتروني بمقر جامعة جنوب الوادى بقنا وكلية التربية بالغردقة، استقبال طلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالثانوية العامة بحد أدنى 50% اعتبارًا من اليوم السبت 24 أغسطس وحتى الأربعاء 28 أغسطس.

وقال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة جهزت المعامل لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين فى التنسيق بمعاملة الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص معمل التطوير ١ بمبنى المدرجات ومعمل التطوير ٢ ومعمل التطوير ٣ بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة بقنا للطلاب الراغبين فى تسجيل رغباتهم.

وأضاف بدران، أن هذه المعامل مجهزة بـ ٥٨ جهاز كمبيوتر كما تم تخصيص معمل التطوير ١ بكلية التربية بالغردقة والمجهز بـ 20 جهاز كمبيوتر.

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