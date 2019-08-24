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مرأة

مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:02 م
مين أحلى؟.. بوسي
مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي
هاجر هانئ
شاركت المذيعة بوسى شلبى متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف فى الساحل الشمالى.

ارتدت بوسي شلبي خلال الحفل فستان قصير باللون الأبيض، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء المصرى هاني البحيرى، فيما اتسم التصميم بالشراشيب الناعمة المنسدلة وبالتطريزات الملفتة.

واعتمدت المذيعة بوسي شلبي، على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، فيما وضعت لها خبيرة التجميل ساندى، مكياجا جذابا ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ولم تكن المذيعة بوسي شلبى، هي الأولى التي تظهر بهذا الفستان، حيث سبقتها الفنانة ساندى خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية بنفس الفستان.
مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي
مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي
مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي
مين أحلى؟.. بوسي شلبي تتألق بنفس فستان ساندي

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