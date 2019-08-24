محافظ شمال سيناء يطالب بالرقابة على الصيدليات بمشاركة النقابة ومديرية الصحة

أكد اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، تفعيل الرقابة على الصيدليات بالتنسيق بين النقابة ومديرية الصحة، وعدم بيع الأدوية المخالفة طلبًا للربح السريع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف.



وطالب شوشة، من الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء بقيام الصيدليات بتوفير متطلبات المواطنين من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المناطق وبأسعار مناسبة للمستوي الاقتصادي للمواطنين بالمنطقة التي بها الصيدلية.



وأكد أهمية التركيز على ثقافة تركيب الأدوية، بحيث يكون الصيدلي دومًا مطلعًا على كل ما هو جديد في علم الأدوية.



وأشار، الى أن عملية عبور سيارات الأدوية من نفق القنطرة أسفل قناة السويس ودخول الأدوية في سهولة ويسر إلى المحافظة.



