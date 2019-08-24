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تعليم

شوشة: سد العجز فى المواد الدراسية بسيناء عن طريق وكلاء المدارس

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:28 ص
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، سد العجز فى المواد الدراسية عن طريق الوكلاء في كل مدرسة، على أن يتفرغ وكيل واحد من الوكلاء العاملين فى المدرسة للأعمال الإدارية، وتوزيع الحصص الدراسية على باقى الوكلاء لسد العجز، فضلًا عن سد العجز عن طريق المعلمين العائدين من أجازات أو المنتدبين من خارج المحافظة.

وأصدر المحافظ، توجيهاته بعدم بقاء مدير مدرسة فى مدرسته لأكثر من عامين أو ثلاثة، وأن يتم نقل مديرى المدارس كل عامين من مدرسة إلى أخرى لنقل خبرات المديرين المتميزين بين المدارس، مع تفعيل دور التوجيه بحيث يمكث التوجيه اليوم الدراسي كله فى المدرسة.

ووجه بتحديد مسئول في كل مدرسة لمقابلة أولياء الأمور والرد عليهم وإنهاء شكواهم مع التزام المدارس بالجدول والحصص المدرسية، والاهتمام بالنظافة بصفة مستمرة، خاصة فناء المدرسة ودورات المياه ونظافتها وتوفير المياه بها.

وأكد شوشة، أن تحويلات الطلاب من خارج المحافظة من سلطة المحافظ، والتحويل بين الإدارات التعليمية من سلطة مدير عام المديرية، وبين مدارس الإدارة التعليمية الواحدة من سلطة مدير الإدارة.

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