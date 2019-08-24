رئيس جهاز مدينة بدر: فحص عينات من مخلفات الصرف الصناعي للمصانع للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم مرور لجنة من إدارة البيئة على عدد من المصانع بالمدينة.





وأوضح المهندس عمار مندور أن ذلك جاء لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي لتلك المصانع للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية، ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بها.





وأشار إلى أن ذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة، وتحت إشراف المهندس هاني جاد، مدير عام البيئة بالمدينة.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: "يأتي ذلك في إطار التزام المصانع الكبرى بالمدينة بتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي وفقًا للقانون، وفي حالة المخالفة تقوم إدارة الصرف الصناعي بجهاز المدينة بتطبيق الغرامات على المصانع المخالفة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠١٨م، وذلك حفاظًا على الشبكة العامة للصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمدينة، وللوصول لأعلى معايير الجودة في معالجة الصرف الصناعي والصحي".