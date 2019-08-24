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الأعلى للإعلام يبحث قرارات نقابة الإعلاميين ضد ريهام سعيد

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تبحث لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرارات التى اتخذتها نقابة الإعلاميين ضد الإعلامية ريهام سعيد.

كانت نقابة الإعلاميين أرسلت خطابا بالقرارات التى اتخذتها ضد الإعلامية ريهام سعيد لعدم قيدها بجداول النقابة.

وأصدر مجلس النقابة الإعلاميين مساء أمس، الأربعاء، قرارا بوقفها عن العمل لحين تقنين أوضاعها، بالإضافة إلى إبلاغ النيابة العامة لقيامها بالعمل بدون تصريح.

يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد أساءت من خلال برنامج "صبايا الخير" إلى السيدات المصريات وصدر منها ألفاظ وعبارات وأوصاف لا تليق وتحمل إهانة وتمييزا ضد المرأة المصرية.

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