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مدير معهد وردان: التعامل مع تكنولوجيا السكة الحديد كان هدفنا الأساسي

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:53 ص
المهندس طه رجب، مدير
المهندس طه رجب، مدير معهد تكنولوجيا السكة الحديد وردان
كـريـم الـخـطـيـب
قال المهندس طه رجب، مدير معهد تكنولوجيا السكة الحديد وردان، إن المعهد يدرب طلاب الثانوية وبعض العاملين بالهيئة على استخدام التكنولوجيا والمهارات الأساسية للحاسب الآلي وطريقة التعامل مع المعدات والأجهزة التي يتعامل معها.

وأضاف «رجب» خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المعهد يضم قسم لتكنولوجيا الوحدات المتحركة وآخر نظم الإشارات، فضلا عن تنمية شخصية الإنسان والتعامل بشكل لائق مع الطلبة.

وأشار مدير معهد تكنولوجيا السكة الحديد وردان، إلى أن مصر صاحبة إنشاء معهد التكنولوجيا السكة الحديد في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشددا على أن هناك معامل وورش مختلفة على أعلى مستوى لا تقل عن التكنولوجيا في الدول المتقدمة.

وأوضح أن قطاع السكة الحديد يطبق الآن منظومة جديدة بأستخدام تكنولوجيا حديثة بكافة القطاع وتدريب وتأهيل العنصر البشري، مضيفا أنهم حريصين على تحسين البيئة المحيطة بالعنصر البشري.

ونوه بأن التعامل مع تكنولوجيا السكة الحديد كان الهدف الأساسي من إنشاء المعهد، مؤكدا أننا نقوم حاليا بتدريب بعض الفئات العمالية بهيئة السكك الحديدة بأحدث الوسائل.

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