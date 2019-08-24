مصر تشارك في قمة الـ7G.. رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي: السيسي يروج للاستثمار الأجنبي في مصر.. ودبلوماسي: الحرب على الإرهاب والأوضاع في الخليج على قائمة اهتمامات القمة

فرنسا تدعو مصر للمشاركة في قمة الـ7G

رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي:

حضور السيسي قمة G7 فرصة لجذب الاستثمارات

مساعد وزير الخارجية السابق:

الحرب على الإرهاب والأوضاع في الخليج على أجندة قمة الـ7G

خبيرة بالشأن الفرنسي:

تجربة مصر في مكافحة الإرهاب مطروحة بقمة 7G

اهتمام بالاقتصاد المصري

فرصة لجذب الاستثمار لمصر

علاقات مصرية فرنسية متميزة

قائمة اهتمامات القمة

سبب دعوة مصر

أبرز أولويات القمة

الملف الصحي حاضر بقوة

تاريخ 7G في سطور

سقوط الاتحاد السوفيتي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، في اجتماعات قمة الـ7G، التي تنطلق اليوم في فرنسا، بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحضور أكبر تجمع دولي على الصعيد الاقتصادي، إذ إن المجموعة تضم 7 دول كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي.والدعوة الفرنسية لحضور تجمع اقتصادي دولي يضم القوى الكبرى اقتصاديا على مستوى العالم، لم تكن الأولى لمصر لحضور مثل هذه القمم الهامة، حيث سبقتها اليابان بدعوتها مصر لحضور قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا في يونيو الماضي، ما يؤشر على انضمام مصر بقوة إلى نادي «حيتان الاقتصاد».وفي هذا الخصوص، أكد فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة الـ G7 التي تنطلق اليوم، السبت، في فرنسا، تشير إلى اهتمامات الاقتصادات الكبرى بمصر، خصوصا في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي.وقال فؤاد يونس، في تصريح لـ«صدى البلد»، إن قمة مجموعة الـ7 الكبار اعتاد أعضاؤها على دعوة دولة أو اثنين أو ثلاثة غير الدول الأعضاء في هذا التجمع الاقتصادي لحضور القمة، والمشاركة في اللقاءات وجدول الأعمال.وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي أن هذه الدعوة مهمة لمصر؛ لأنها تكون فرصة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بزعماء ورؤساء هذه الدول، ومن ثم يمكن استغلال هذه اللقاءات للترويج أكثر للفرص الاستثمارية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري.بدوره، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر قمة مجموعة السبعة بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي؛ إذ إن القمة تتطرق لمجموعة من القضايا المحورية التي لها تأثير على أفريقيا.وأضاف السفير حسين هريدي، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة الـ7G التي تنطلق السبت في فرنسا وتستمر لمدة 3 أيام، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا والتي شهدت في الأعوام القليلة الماضية تقدما كبيرا.وأوضح أن قمة 7G تناقش عددا من القضايا أبرزها الحرب على الإرهاب، وتسوية بعض النزاعات الإقليمية كما في سوريا وليبيا، وكذلك مناقشة الانتقال السلمي للسلطة في السودان ولبنان والجزائر، وكذلك مناقشة الأوضاع في الخليج، ومصر لها موقفا ورؤيتها تجاه هذه القضايا، وقادة مجموعة الـ7 يريدون الاستعانة برؤية مصر تجاه هذه القضايا.وأشار مساعد وزير الخارجية السابق إلى أن القمة لن تناقش فرص الاستثمار في دولة معينة، بل إنها ستتناول القضايا المتعلقة بالاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، ومن المنتظر أن تتخذ موقفا يحول دون انكماش حجم التجارة الدولية، لافتا إلى اللقاءات الثنائية المنتظر أن يعقدها الزعماء والرؤساء المشاركون في القمة بصورة ثنائية سيكون لها دور في جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.في سياق متصل، قالت فابيولا بدوي، كاتبة صحفية مقيمة بفرنسا، إن رؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلتقي كثيرا في العديد من نقاط الاتفاق مثلا فيما يخص الأمن ومكافحة الإرهاب وملفات رئيسية مثل سوريا وليبيا، وأيضا التوجهات الاقتصادية والثقافية، وهو ما يحمل تفسير سبب دعوة فرنسا لمصر لحضور قمة الـ7G التي تنطلق اليوم، في فرنسا.وأضافت فابيولا بدوي، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن قمة الـ7G التي تنطلق غدا ستكون من أبرز أولولياتها ملف تعزيز المساواة بين الجنسين، خصوصا أن فرنسا مهتمة كثيرا بهذا الملف، وهناك للمرة الأولى وزيرة تسمى «وزيرة المساواة بين الجنسين» وتعني بتحقيق العدالة بين الجنسين، وكذا فإن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بتمكين المرأة وتحسين وضعها الاجتماعي وتصعيد المرأة ووجودها في المكان اللائق بها، وتضييق فوهة التمييز بين الجنسين كي تكون الكفاءة هي المعيار لاختيار الشخص للمناصب القيادية بغض النظر عن جنسه، وبالتالي فإن رؤى مصر تتفق مع الملفات الرئيسية المطروحة.وتابعت: "أيضا من أبرز الملفات المطروحة هو ملف الأمن والإرهاب، ومصر تحديدا سواء بصفتها الشخصية أو بوصفها رئيس الاتحاد الأفريقي، فهي معنية بهذا الملف، حيث ينظر إليها قادة العالم على أنها العمود الفقري في مكافحة الإرهاب، وموقف مصر الحاسم في هذا الملف سيقي العالم شرورا كثيرة".وأشارت إلى أنه سيكون مناقشات على مستوى الملف الصحي، فإنه من المنتظر أن يتم تفعيل الصندوق العالمي لمكاجة الأوبئة الكبرى، خاصة مرض الإيدز والسل والملاريا، وهي منتشرة في القارة الأفريقية، التي تمثلها مصر حاليا، وأيضا قضية المناخ.قمة الـ7 التي كانت انطلاقتها الأولى في عام 1975، تضم كلا من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷميركية، وبريطانيا، إلى جانب كندا التي انضمت إلى هذا التجمع عام 1976 ليصبح اسمها مجموعة السبع (G7).وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، انضمت روسيا للمجموعة، والتي أطلق عليها في ذلك الحين مجموعة 7+1، والتي استمرت على ذلك حتى انضمت إليها روسيا رسميا وباتت تعرف باسم مجموعة الثماني عام 1998، وفى عام 2014 خرجت روسيا من المجموعة نتيجة اندلاع الأزمة الأوكرانية، بعدما قررت الدول السبع الكبار عدم إرسال قادتهم إلى القمة غير الرسمية لنادي البلدان المتطورة في سوتشي، واجتمعت بدون مشاركة روسيا في بروكسل اعتراضا على الأزمة الأوكرانية.ووفق بروتوكلات مجموعة الـ7، فإن وزراء مالية الدول الأعضاء يلتقون مرتين فى كل عام للبحث في اﻷحداث الاقتصادية العالمية وتعزيز سبل التواصل بين الوزراء ومحافظي البنوك المركزية بما يخدم تحقيق النمو الاقتصادي والمالي وإيجاد مقومات الاستقرار الاقتصادي واستقرار العملات ومعالجة التضخم، تمهيدا لعقد القمة الرئيسية بمشاركة قادة تلك الدول ومن يتم دعوته من الدولة المضيفة من قادة دول العالم.