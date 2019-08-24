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9500 حريق بغابات الأمازون خلال أسبوع.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:30 ص
حرائق الأمازون
حرائق الأمازون
شيرين عادل
عرض برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN مشاهد مروعة من حرائق غابات الأمازون، وتبادلا للاتهامات بين فرنسا والبرازيل.

وقد أعلن مركز أبحاث ​الفضاء​ ​البرازيلي أنه "أحصى وجود 72 ألف حريق في الغابات الشاسعة التي يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل"، ويرتفع هذا الرقم بنسبة 83 في المائة عن ​الحرائق​ التي حدثت في الفترة نفسها من العام 2018، والحرائق التي اندلعت في 2019 هي الأعلى منذ بدء عملية تسجيل الحرائق في غابات الأمازون منذ عام 2013.

وتصاعدت الحرائق الضخمة بغابة الأمازون بالبرازيل، خاصة بعد فشل رجاء الإطفاء بالسيطرة عليها، بالإضافة لرصد الأقمار الصناعية خلال الأسبوع الماضى أكثر من 9500 حريق داخل غابات الأمازون و72 ألف حريق خلال العام الجارى.

نسبة الحرائق التى اجتاحت غابة الأمازون تخطت 83% مقارنة بالأعوام الماضية، والذى سجل معدلا مخيفا، والذى تسبب بدوره بتصدير مخاطر بيئية وصحية بجميع دول العالم.

غابات الأمازون تحتل مساحة أكبر من 5 مليون كم2 من مساحة الأرض، والتي يطلق عليها رئة الأرض لأنها تحتل أكبر مساحة من الغابات المطيرة على كوكب الأرض، وتنتج 20% من الأكسجين فى الغلاف الجوي.

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