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المركبة سويوز الروسية تفشل في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:52 م
المركبة الفضائية
المركبة الفضائية "سويوز" الروسية
أ ش أ
فشلت المركبة الفضائية "سويوز" الروسية، والتي تحمل أول روبوت بملامح بشرية "فيدور" في الالتحام الآلي بمحطة الفضاء الدولية.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم، السبت، أن المركبة الفضائية اضطرت إلى إعادة تشغيل المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وكانت وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية أعلنت الخميس الماضي إطلاق مركبة الفضاء "سويوز" وعلى متنها الروبوت "فيدور" من مركز فضائي بكازاخستان في إطار رحلة تجريبية، تهدف إلى فحص إمكانياتها لنقل أطقم وإمدادات بحمولة تصل إلى 658 كيلوجراما تضم موادا طبية وغذائية إلى طاقم المركبة الفضائية "إكسبيديشن 60" المتواجدة في الموقع المداري.

ويبلغ طول هذا الروبوت الفضي الذي يكتسي ملامح بشرية 1.80 متر، وهو يزن حوالى 160 كيلوجراما، وله حساب في كل من "إنستجرام" و"تويتر" يستعرض فيه نشاطاته اليومية.

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