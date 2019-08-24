السلطان والقديس.. فيلم وثائقي لتخليد لقاء فرنسيس الأسيزي وملك مصر

تحل في سبتمبر المقبل الذكرى الـ 800 للقاء التاريخي الذي جمع القديس فرنسيس الأسيزي بملك مصر، الملك الكامل.



ففي أوج قوة الحملة الصليبية الخامسة عام 1219، خاطر فرنسيس ومجموعة من رفاقه وعبروا المنطقة التي تفصل جيش الصليبيين عن جيش الملك الكامل.



واستقبل الملك الكامل فرنسيس في محكمته، وتحديا معًا قرنًا من الحرب المستعرة بين الطرفين، في بحث عن السلام والاحترام المتبادل.



ولتخليد ذكرى ذلك اللقاء، يشارك المركز الكولومبي للعلاقات المسلمة المسيحية في استضافة عرض لفيلم "السلطان والقديس"، وهو فيلم وثائقي من نوعية الدراما من إنتاج "مؤسسة الوحدة"، ويحكي قصة هذا اللقاء التاريخي.



وسيعرض الفيلم في قاعات عرض "Event" بضاحية باراماتا في أستراليا، يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل.



والملك الكامل هو الشقيق الأكبر للسلطان صلاح الدين الأيوبي الذي تمكن من محاربة الصليبيين وتحرير بيت المقدس منهم.

