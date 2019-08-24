ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السلطان والقديس.. فيلم وثائقي لتخليد لقاء فرنسيس الأسيزي وملك مصر

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
تحل في سبتمبر المقبل الذكرى الـ 800 للقاء التاريخي الذي جمع القديس فرنسيس الأسيزي بملك مصر، الملك الكامل.

ففي أوج قوة الحملة الصليبية الخامسة عام 1219، خاطر فرنسيس ومجموعة من رفاقه وعبروا المنطقة التي تفصل جيش الصليبيين عن جيش الملك الكامل.

واستقبل الملك الكامل فرنسيس في محكمته، وتحديا معًا قرنًا من الحرب المستعرة بين الطرفين، في بحث عن السلام والاحترام المتبادل.

ولتخليد ذكرى ذلك اللقاء، يشارك المركز الكولومبي للعلاقات المسلمة المسيحية في استضافة عرض لفيلم "السلطان والقديس"، وهو فيلم وثائقي من نوعية الدراما من إنتاج "مؤسسة الوحدة"، ويحكي قصة هذا اللقاء التاريخي.

وسيعرض الفيلم في قاعات عرض "Event" بضاحية باراماتا في أستراليا، يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل.

والملك الكامل هو الشقيق الأكبر للسلطان صلاح الدين الأيوبي الذي تمكن من محاربة الصليبيين وتحرير بيت المقدس منهم.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بشوك وملاعق بلاستيك.. شاهد كيف هرب مساجين بريطانيين بعد ثقبهم الزنزانة

قمة G7 .. الرئيس السيسي صوت أفريقيا بين قادة العالم.. كيف أعادت مصر مكانة القارة خارجيا

خد الزبالة وأنت نازل.. تنظيف المنزل يوميا يقلل من خطر الإصابة بالموت المفاجئ

الجلطة أثرت على ايدي ورجلي .. لطفي لبيب: أنا راضي بالمرض والابتلاء

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 24 -8- 2019.. فيديو

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

بينهم مسئولة بالتعليم.. إحالة المتهمين في قضية تزوير امتحانات أولى ثانوي للجنايات

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

ريهام سعيد لـ أحمد حسن: أنت هيصت مع الهيصة ومينفعش تشجع والدتك على السمنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ملابسها الجريئة المثيرة للجدل.. شاهد إطلالات فاطمة الصفى

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل