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رياضة

بث مباشر.. مباراة ليفربول محمد صلاح وأرسنال النني في الدوري الإنجليزي

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:59 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
محمد السعيد
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، نظيره أرسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، اليوم، السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

موعد المباراة والقناة الناقلة

وستقام مباراة ليفربول وأرسنال في تمام السادسة والنصف مساء، عبر قناة "بي إن سبورت 2".

وسيتخذ الفائز من مواجهة ليفربول وأرسنال خطوة مهمة نحو صدارة البريميرليج، حيث يحتل الريدز المركز الأول برصيد 6 نقاط متفوقًا على منافسه الجانرز بفارق الأهداف.

ويسعى الريدز في المباراة، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما تغلب على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، في افتتاح البريميرليج، وساوثهامبتون بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.

كما يسعى الجانرز لمواصلة النتائج المميزة، سيبحث خلالها المدرب الإسباني أوناي إيمري عن استغلال الحالة المعنوية الجيدة للفريق، بعدما حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية.

ويتطلع "مو صلاح" للتسجيل بعدما نجح في هز شباك نوريتش سيتي مرة واحدة وصنع هدفًا في ليلة الرباعية، وغاب عن التسجيل في مرمى ساوثهامبتون بالمباراة الماضية.

أما موقف النني من المشاركة مع أرسنال فبات شبه مستحيل، بعدما صرح إيمري أمس، الجمعة، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول، أن اللاعب المصري خارج حساباته.

ويفتقد الريدز أمام أرسنال خدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأولى، حيث سيعتمد الألماني يورجن كلوب على الحارس الإسباني الثاني أدريان.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى أدريان

خط الدفاع: روبرتسون - فاد دايك - ماتيب - أرنولد.

خط الوسط - ميلنر - فينالدو - تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

تشكيل آرسنال المتوقع:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: مونريال - ديفيد لوز - سوكراتيس - ميتلاند.

خط الوسط: ماتو جمدوزي - ويلوك - نيلسون - سيبايوس

خط الهجوم: أوباميانج - لاكازيت.







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