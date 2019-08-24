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رياضة

جدول مشاركات الفرق المصرية اليوم في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:51 ص
بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
يسرى غازى
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، جدول منافسات الفرق واللاعبين المصريين اليوم، السبت، فى إطار دورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها حاليا المغرب وتتصدرها مصر فى الترتيب.

وتشارك البعثة المصرية بوفد مكون من 405 أفراد، لاعبين ومدربين وإداريين منهم 297 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 177 لاعبا و120 لاعبة تضم الدورة 28 لعبة ، منها 24 أولمبية و2 غير أوليمبية، وتشارك البعثة المصرية بعدة ألعاب هي: القوس والسهم، وألعاب القوى ، الريشة الطائرة ، كرة السلة 3 x3 ، الملاكمة ، الكانوى ، الشطرنج ، السلاح ، الفروسية ، الجمباز ، كرة اليد ، الجودو، الكاراتيه ، التجديف ، الرماية ، البلياردو ، السباحة ، التنس ، الطاولة التايكوندو ـ التنس ، الثلاثى الجديد ، الكرة الطائرة ، الطائرة الشاطئية ، لرفع الأثقال ، والمصارعة.

جاءت مشاركة الفرق المصرية على النحو التالي:

كرة الريشة الطائرة 
يلتقى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا فى تصفيات الزوجى المختلط 

كرة السلة 
منتخب مصر يواجه نظيره منتخب نيجيريا فى ربع نهائي السيدات 

الملاكمة 
يشارك الثنائى مصطفى قمصان وزن 57 وعبدالرحمن على وزن 52

الشطرنج 
يشارك لاعبو مصر للشطرنج فى تصفيات المختلط 

الفروسية 
يواصل لاعبو مصر للفروسية المشاركة فى منافسات نهائي فردى الرجال

الكاراتيه
يمثل مصر اليوم فى لعبة الكاراتية احمد حسن ومحمد شوقى ويوسف حماد وسارة على وعلى إسماعيل ويوسف بدوى وطه محمود وعبد الله عبد العزيز وياسمين عطية وفريال عيد ومنة عقيلة وجيانا فاروق. 

كرة اليد 
يخوض منتخب مصر مباراة قوية امام زامبيا فى تصفيات البطولة

البلياردو
يشارك محمد الاكرادى فى نهائي فردى الرجال

السباحة 
يخوض لاعبى منتخب السباحة منافسات النهائي وهم فريدة عثمان واحمد أكرم ومروان ويوسف القماش ولجين عبد اللطيف وهانيا مورو ومحمد حسن وياسين الشماع وعبدالرحمن حجازى وامينة السبيلجى وروان الدماطى وسارة سليمان ومحمد سامى وعبدالرحمن العربى وعلى خلف الله. 

الثلاثى
يخوض الرباعى رحاب حسين وبسمة السلامونى ومحمد خليل ومحمد شحاتة منافسات النهائي 

التنس
يشارك فى لعبة التنس من مصر كل من : أكرم السلالى ومنار شريف بينما تلعب رنا أحمد مع احدى لاعبات جنوب افريقيا.

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