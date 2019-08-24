فرق الإنقاذ تؤكد مقتل 3 وإجلاء 300 بعد حريق بعبارة في إندونيسيا

قال مسؤول اليوم "السبت" إن منقذين إندونيسيين عثروا على ثلاث جثث وقاموا بإجلاء 300 من عبارة احترقت قبالة ساحل جزيرة جاوة.



وقال المسؤول الحكومي سياهرول نوجروهو لمحطة (تي.في وان) التلفزيونية إن العبارة (كيه.إم سانتيكا نوسانتارا) كانت تنقل ركابا بين سورابايا، ثاني كبرى المدن الإندونيسية، وبلدة باليكبابان الواقعة على جزيرة بورنيو الجديدة عندما شب بها حريق مساء الخميس. وكانت تقارير قد ذكرت في بادئ الأمر أن العبارة كان عليها 227 شخصا.



وأكدت وكالة باسارناس للإنقاذ في بيان اليوم السبت أن العبارة كانت تحمل 303 ركاب وأن ثلاثة منهم لقوا حتفهم.



وكان بودي براسيتيو المسؤول بالوكالة قد أبلغ رويترز في وقت سابق بأن "البحث سيستمر اليوم". ونشرت وكالة الإنقاذ عدة سفن من موانئ قريبة وطائرة لمراقبة الوضع من الجو.



وأقر براسيتيو بالتضارب في أعداد من كانوا على متن العبارة وعزا ذلك لعدم تسجيل الكثيرين‭‭ ‬‬منهم لاسمائهم في قائمة الركاب.



ولم يذكر المسؤولون أي تفاصيل عن السبب المحتمل لاندلاع الحريق. وقال مسؤولون إن جهود الإنقاذ زادت تعقيدا بسبب احتواء قائمة الركاب على 111 اسما فقط.



وتضارب بيانات الركاب مشكلة قائمة منذ وقت طويل في قطاع النقل الإندونيسي. وتعد العبارات وسيلة انتقال مهمة في إندونيسيا المؤلفة من نحو 17 ألف جزيرة.