شاهد.. استمرار الاحتجاجات في هونج كونج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية لاستمرار الاحتجاجات في مدينة هونج كونج ضد تعديل قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، اليوم السبت.



وانضم آلاف المعلمين في هونج كونج إلى الاحتجاجات وأغلقت المتاجر أبوابها، فيما أدت المظاهرات التي شابتها أعمال عنف إلى فوضى بالمدينة، وتم وضع متاريس أمام المطار والمقار الحكومية.



وبدأت الاضطرابات في يونيو الماضي اعتراضا على مشروع قانون تسليم المطلوبين الذي جرى تجميده فيما بعد، وتطورت منذ ذلك الحين لتشمل مطالب أكبر.



واستمرت الاحتجاجات في مدينة هونغ كونغ، السبت، ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، رغم إعلان الحكومة تعليق المقترح إلى أجل غير مسمى.