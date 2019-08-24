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محافظات

محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح خط محطة صرف صحى أبو تيج والدفع بسيارات المياه

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:22 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط طرد 400 مم الخاص بمحطة صرف صحى رقم 2، مشيرا الى أنه تم الدفع بـ 5 سيارات مياه للمناطق المتضررة بمركز ومدينة أبو تيج لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال الساعات القادمة.

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارا من رئيس مركز ومدينة أبو تيج يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط طرد 400 مم الخاص بمحطة صرف صحى رقم 2 الأمر الذى ترتب عليه قطع المياه عن مدينة أبو تيج.

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تعليماته للمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بسرعة إصلاح الكسر والدفع بسيارات مياه نقية للمناطق المتضررة وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بفريق الإصلاح من المهندسين والمتخصصين وسيارات الشركة لإصلاح الكسر والدفع بـ 5 سيارات مياه نقية للمناطق المتضررة بصفة مستمرة لحين الانتهاء من العطل والتأكد من سلامة المياه ووصولها لجميع المناطق عقب الإصلاح.

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