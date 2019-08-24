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خبيران في زراعة الكبد والعمود الفقري بـ تأهيل العجوزة والمعادي العسكري

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:24 ص
زراعة الكبد
زراعة الكبد
محمد إبراهيم
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور كريم بودجيما أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المراراية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا فى الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر القادم.

كما يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الدكتور تامر الباز خبير علاج الآم العمود الفقرى والرقبة فى الفترة من 13 وحتى 22 سبتمبر المقبل.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميًا عدا يومى الخميس و الجمعة.

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